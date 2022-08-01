Центробанк ожидает менее глубокий спад в 2022 году, чем казалось в апреле

Спад экономики в России может оказаться не столь глубоким по итогам 2022 года, чем казалось в апреле, говорится в очередном докладе Центробанка о кредитно-денежной политике, опубликованном 1 августа. Среди причин этого аналитики называют более благоприятную динамику экспорта в первом полугодии, чем можно было прогнозировать. Кроме того, свою роль сыграли стабилизация потребительской активности и дополнительные госрасходы, которые привели к более высокому внутреннему спросу, чем ожидалось.

"По оценкам Банка России, спад экономики в годовом выражении продолжится. По итогам II квартала снижение экономической активности в годовом выражении будет заметно меньше, чем прогнозировалось в апреле", — говорится в докладе.

Согласно прогнозу, конечное потребление российских домохозяйств по итогам года сократится на 4,5-6,5 % вместо ожидавшихся в апреле 8,5-10,5 %. При этом физический объем экспорта сократится на 13-17 % (в апреле ЦБ считал, что снижение достигнет 17-21 %). Оценки сокращения физического объема импорта также звучат более оптимистично: предполагается, что это значение составит 27,5-37,5 % (в апреле ожидалось 32,5-36,5 %).

"В целом по итогам 2022 г., согласно прогнозу Банка России, ВВП сократится на 4-6 %, что несколько лучше апрельских оценок (8-10 %). В годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 г., поэтому по итогам 2023 г. также прогнозируется спад в диапазоне 1-4 %. Начиная с середины 2023 г. и в 2024 г. экономика будет расти восстановительным темпом, несколько меньшим, чем оценивалось в апреле (1,5-2,5 % вместо 2,5-3,5 %)", — говорится в докладе ЦБ.

Ранее Центробанк сохранил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2023 года.