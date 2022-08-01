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Новости 1 августа, 18:35

Надвигающийся на Петербург ливень привёл службы комблага в режим повышенной готовности

фото ЗакС политика Надвигающийся на Петербург ливень привёл службы комблага в режим повышенной готовности

В понедельник, 1 августа, на погоду в Петербурге будет влиять циклон "Фрида", который принесёт с собой обильные дожди, в связи с чем коммунальные службы города на Неве приведены в повышенную готовность, информирует пресс-служба комитета по благоустройству.

Согласно метеорологическим прогнозам, в Северной столице в ночь на вторник может выпасть до 50 мм осадков (за весь июль в городе выпало чуть более 75 мм).

Комблаг распорядился привести в боевую готовность аварийные бригады, которые будут заниматься ликвидацией возможных последствий ливня. На особом контроле ведомства остановки, переходы и спуски к станциям метро.

О надвигающемся ливне ранее сегодня предупреждали в МЧС.


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