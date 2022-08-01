Владелец сургутского БЦ "Самбор" намерен привлечь к уголовной ответственности вандалов, закрасивших жёлто-синюю вывеску

Сургутский предприниматель Владимир Самборский, владеющий БЦ "Самбор", сообщил, что лично нашёл вандалов, которые перекрасили жёлто-синюю вывеску, размещённую на здании, делится "Подъём".

Всех причастных к произошедшему Самборский, являющийся главой местной украинской диаспоры, намерен привлечь к уголовной ответственности.

По словам бизнесмена, найти зачинщиков правонарушения ему не составило труда.

"Исходя из содержания переписки в соцсетях, организовал и, скорее всего, принимал участие в этом преступлении некий Ч. Эдуард. В настоящий момент подготовлены заявления во все правоохранительные органы с описанием совершённого преступления и требованием расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных", - заявил Самборский в разговоре с журналистами.

Частично перекрашенной в зелёный вывеске с названием БЦ, добавил предприниматель, в ближайшее время вернут цвета флага Украины.

Напомним, бизнес-центр, попавший в поле зрения СМИ, назван в честь родного города Самборского, который находится в Львовской области. С 1969 года он живёт в Сургуте.