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Новости 1 августа, 19:58

В Ленобласти прокуратуру попросили проверить свалки на пожарную безопасность

фото ЗакС политика В Ленобласти прокуратуру попросили проверить свалки на пожарную безопасность

Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти обратился в прокуратуру с просьбой проверить 23 мусорных полигона и пункта обработки твердых коммунальных отходов на соответствие требованиям пожарной безопасности, известили 1 августа в пресс-службе администрации региона.

"В администрации обеспокоены соблюдением полигонами технологий, обеспечивающих безопасное обращение с отходами", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, заявления на проведение проверки также были направлены в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

В конце июля стало известно, что Невский экологический оператор определился с подрядчиком для реконструкции мусорного завода на Волхонке.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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