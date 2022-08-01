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Новости 1 августа, 20:42

Петербург выделит три миллиарда рублей субсидии на капремонт

фото ЗакС политика Петербург выделит три миллиарда рублей субсидии на капремонт

В 2022 году из бюджета Петербурга поступит субсидия в размере трех миллиардов рублей на программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, оповестила пресс-служба губернатора 1 августа. Решение об этом было принято в ходе рабочего совещания Александра Беглова с членами городского правительства.

Деньги пойдут на ремонт 1 088 лифтов в 288 домах. Отмечается, что настоящему времени все документы об этом подписаны и теперь ведутся работы.

"Всего в этом году включено в план 2074 вида строительно-монтажных работ по капремонту. Основное внимание уделяется ремонту кровель и систем теплоснабжения. Необходимо выполнить работы на 244 кровлях, из них на 177 работы завершены или в стадии завершения. Также ремонту подлежат 227 систем теплоснабжения, на 120 из них работы уже закончены или завершаются", — сообщили в пресс-службе градоначальника.

Месяцем ранее Беглов заявил, что недобросовестные подрядчики, проводящие некачественный капремонт, вносятся в специальный реестр с тем, чтобы более не получать контракты от города.


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