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Беглов поздравил петербуржцев с "замечательным праздником" – Днём ВДВ

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с "замечательным праздником" – Днём ВДВ

Петербургский глава Александр Беглов обратился к горожанам и военным с поздравительной речью по случаю Дня Воздушно-десантных войск. Слова губернатора приводит пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, "этот замечательный праздник" часто с размахом отмечается в Северной столице

"Голубые береты", отметил градоначальник, проявили себя в боях не только ВОВ, но также в Афганистане, в Сирии и на военной спецоперации в Донбассе.

"ВДВ были, есть и будут элитой Вооруженных Сил нашей Родины, способной принимать на себя и выполнять самые сложные боевые задания. Мужество и отвага, умение побеждать снискали "голубым беретам" всенародную любовь и уважение сограждан", - уверен Беглов.

Резюмируя, губернатор напомнил о том, что в городе работают общественные ветеранские организации десантников, которые, по его мнению, помогают прививать подрастающему поколению патриотизм.

В преддверии праздника петербургский "Водоканал" пообещал охранять фонтаны в День ВДВ.


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