Петербургский "Водоканал" рассказал о районах-лидерах по количеству выпавших за ночь осадков

Ливень, накрывший Петербург минувшей ночью, оставил после себя более трети месячной нормы осадков – 35,23 миллиметра. Городская канализация за ночь обработала 3,5 млн кубометров сточных вод, отчитались в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Более остальных пострадал Колпинский район, где выпало 48,18 мм осадков, за ним идёт Пушкинский (42,93 мм) и Красносельский (42,81 мм) районы.

"За это время в адрес предприятия поступило 126 заявок на возникновение скоплений воды. <…> В настоящее время вся вода полностью принята в систему дождевой канализации", - добавили в "Водоканале".

Накануне вечером в Петербурге ввиду надвигающейся непогоды ввели "оранжевый" уровень погодной опасности.