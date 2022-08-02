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Новости 11:08

Суд в Петербурге постановил удалить из интернета книгу стихов о Великой Отечественной войне

фото ЗакС политика Суд в Петербурге постановил удалить из интернета книгу стихов о Великой Отечественной войне

Октябрьский районный суд признал ссылки на публикацию и продажу книги Натальи Леонтьевой-Воробьевой "Суровые будни войны" информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Административным истцом выступила прокуратура. В ходе мониторинга интернета ведомство обнаружило три сайта, на которых книга "Суровые будни войны" размещалась или продавалась без согласия автора.

Информационным посредникам предъявили требование "о защите интеллектуальных прав, не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности".

"Суд указал, что законодательством предусмотрена возможность ограничения распространения информации через сеть "Интернет" в целях защиты прав и законных интересов автора, в том числе путем признания ее судом запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

В сборнике "Суровые будни войны" собраны стихи и рассказы о Великой Отечественной войне, в том числе посвящения защитникам Брестской крепости, маршалу Георгию Жукову, ополченцам и жителям Ленинграда. Книгу издали при поддержке футбольного клуба "Фаворит Выборг".


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