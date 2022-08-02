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Новости 12:53

Производящий шины завод Nokian Tyres под Петербургом поменяет название

фото ЗакС политика Производящий шины завод Nokian Tyres под Петербургом поменяет название

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предрек трудности заводу по изготовлению шин во Всеволожске, который вынужден будет сменить бренд после ухода с российского рынка владеющей им финской компании Nokian Tyres. По его данным, финны либо продадут бизнес, либо передадут его в управление, и вероятность смены названия крайне высока.

"Будет другой лейбл, и важно, чтобы он завоевал рынки сбыта. Объем производства очень большой, наш завод Nokian Tyres во Всеволожске - один из крупнейших в мире, и менеджменту предстоит работа по поиску новых рынков сбыта, потому что шины поставлялись в Европу, Канаду и США, а недружественные страны запретили ввоз шин из России", - приводит речь чиновника ТАСС.

Напомним, что с началом военной спецоперации РФ на Украине Nokian Tyres объявила о прекращении инвестирования в свой российский бизнес. В конце июня стало известно об увольнении трехсот сотрудников и о возможном переводе предприятия во Всеволожске на автономный режим работы. Российский филиал компании ожидает получить окончательный ответ ее головного офиса о дальнейшей судьбе завода до октября.


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