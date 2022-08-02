Производящий шины завод Nokian Tyres под Петербургом поменяет название

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предрек трудности заводу по изготовлению шин во Всеволожске, который вынужден будет сменить бренд после ухода с российского рынка владеющей им финской компании Nokian Tyres. По его данным, финны либо продадут бизнес, либо передадут его в управление, и вероятность смены названия крайне высока.

"Будет другой лейбл, и важно, чтобы он завоевал рынки сбыта. Объем производства очень большой, наш завод Nokian Tyres во Всеволожске - один из крупнейших в мире, и менеджменту предстоит работа по поиску новых рынков сбыта, потому что шины поставлялись в Европу, Канаду и США, а недружественные страны запретили ввоз шин из России", - приводит речь чиновника ТАСС.

Напомним, что с началом военной спецоперации РФ на Украине Nokian Tyres объявила о прекращении инвестирования в свой российский бизнес. В конце июня стало известно об увольнении трехсот сотрудников и о возможном переводе предприятия во Всеволожске на автономный режим работы. Российский филиал компании ожидает получить окончательный ответ ее головного офиса о дальнейшей судьбе завода до октября.