ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:57

Дело экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо перенаправят на рассмотрение в Верховный суд РФ

фото ЗакС политика Дело экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо перенаправят на рассмотрение в Верховный суд РФ

Суд в Петербурге удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего чиновника Министерства культуры Бориса Мазо и перенаправил материалы его дела на рассмотрение Верховного суда РФ, пишет 78.ru.

Второе прошение о смягчении меры пресечения для пребывающего в СИЗО Мазо было отклонено. Он просил учесть ухудшившееся в стенах изолятора состояние здоровья. 

"Боюсь, что оставаясь под стражей, я не доживу до начала процесса, к тому же я боюсь не доехать до места суда. Я не надеюсь на оправдательный приговор, я выслушаю обвинительный приговор и уеду сидеть, а учитывая, что мне 62 года, я там и умру, дайте мне хоть немного побыть дома и полечиться", — призывал суд Мазо.

Суд данное ходатайство отклонил. Ближайшие полгода Мазо проведёт в СИЗО.

Мазо — фигурант двух дел о масштабных хищениях в Минкультуры.  Свыше 800 млн рублей было присвоено участниками сговора при строительстве и реставрации объектов Эрмитажа в 2015−2016 годах По этому делу, а также по "делу реставраторов" проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

Ранее Мазо находился в Австрии. Генпрокуратура направила запрос о его экстрадиции ещё в 2018 году, однако окончательно добиться этапирования чиновника на родину удалось лишь в 2021 году.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама