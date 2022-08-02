Дело экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо перенаправят на рассмотрение в Верховный суд РФ

Суд в Петербурге удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего чиновника Министерства культуры Бориса Мазо и перенаправил материалы его дела на рассмотрение Верховного суда РФ, пишет 78.ru.

Второе прошение о смягчении меры пресечения для пребывающего в СИЗО Мазо было отклонено. Он просил учесть ухудшившееся в стенах изолятора состояние здоровья.

"Боюсь, что оставаясь под стражей, я не доживу до начала процесса, к тому же я боюсь не доехать до места суда. Я не надеюсь на оправдательный приговор, я выслушаю обвинительный приговор и уеду сидеть, а учитывая, что мне 62 года, я там и умру, дайте мне хоть немного побыть дома и полечиться", — призывал суд Мазо.

Суд данное ходатайство отклонил. Ближайшие полгода Мазо проведёт в СИЗО.

Мазо — фигурант двух дел о масштабных хищениях в Минкультуры. Свыше 800 млн рублей было присвоено участниками сговора при строительстве и реставрации объектов Эрмитажа в 2015−2016 годах По этому делу, а также по "делу реставраторов" проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

Ранее Мазо находился в Австрии. Генпрокуратура направила запрос о его экстрадиции ещё в 2018 году, однако окончательно добиться этапирования чиновника на родину удалось лишь в 2021 году.