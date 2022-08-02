Жители НАО обратились с петицией к Путину из-за дорогих авиабилетов

В Ненецком автономном округе создали петицию о неприемлемости нынешних цен на авиабилеты, обращенную к президенту. Подписать ее можно до 5 августа. Авторы возмущены тем, что для жителей Нарьян-Мара стоимость билета до Москвы начинается от 30 тысяч, а до Архангельска - от 18 тысяч рублей. При таких расценках, отмечают авторы, рассчитывать на летний отпуск для многих попросту не представляется возможным. Инициативная группа жалуется на то, что региональная власть решить проблему не способна. Именно поэтому адресатом документа выбран Владимир Путин.

"А если какая-либо экстренная ситуация (болезнь, похороны), то вообще приходится брать кредиты на билеты. Уму непостижимо в нефтегазовом регионе", - говорится в посте активистов.

Отметим, что на прошлой неделе Путин на совещании с членами правительства подробно обсуждал будущее авиационной отрасли. В ходе встречи с чиновниками он заявил, что для авиакомпаний недопустимо перекладывать свои издержки на граждан и что билеты должны стать доступнее.