Суд отклонил ходатайство следователя об ограничении времени защиты Виктории Петровой на ознакомление с материалами её дела

Калининский районный суд Петербурга отклонил ходатайство следствия об ограничении времени ознакомления с материалами дела проект-менеджера Виктории Петровой, обвиняемой в распространении "фейков" о российской армии, передаёт MR7.

Ранее следователь настаивал, что сторона защиты якобы осознанно затягивает процесс. При этом, по его версии, адвокаты и сама Петрова должны читать по 100 листов в час. Защита уверена, что следователь специально хочет "укоротить" процесс ознакомления, чтобы "как можно быстрее направить дело прокурору и потом в суд", пишет MR7.

"Нас ненадлежащее уведомляют, не обеспечивают условиями в СИЗО для ознакомления, следователь сам затягивает. Моя подзащитная ценой своего обеда продолжает знакомиться с материалами дела. Следователь предлагает читать нам материалы дела по сто листов в час", — высказалась в ходе заседания суда 2 августа адвокат Петровой Анастасия Пилипенко.

К удивлению сторон, судья согласился с доводами защиты и предоставил им время на ознакомление с документами до 10 августа.

Уже завтра, 3 августа, Горсуд Петербурга рассмотрит апелляцию на продление ареста Петровой.

Ранее ЗАКС.Ру уже рассказывал о деле Петровой. Её задержали в начале мая. Поводом для претензий силовиков стали несколько видеозаписей на её личной странице в соцсети "ВКонтакте". В них якобы содержались недостоверные данные о ходе специальной военной операции на Украине. Сейчас посты удалены по решению администрации соцсети.