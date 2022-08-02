Дачу Маяковского в Левашово готовятся разобрать за 52 млн рублей

В Левашово до осени 2024 года проведут работы по разборке деревянной дачи, на которой жил в 1918 году поэт Владимир Маяковского. Предложенный Минкультом контракт на 52 млн рублей достался ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские", следует из материалов госзакупок. Дореволюционное здание представляет собой памятник регионального значения.

В разборке, как показала экспертиза, нуждаются срубы стен, перекрытия и крыша, поскольку биопоражение затронуло более половины здания. Градозащитники в неофициальной группе членов ВООПИиК в соцсети "ВКонтакте" протестуют против принятых мер.

"Это означает, что объём сохраняемых конструкций определят в порядке рабочей документации, то есть дача, по сути, может быть отстроена заново", - пишут они.

В сообществе градозащитников вспоминают удачные примеры того, как вопреки серьезному биопоражению деревянные памятники удавалось спасти, сохранив подлинный сруб: именно так обстояло дело с дачей Гаусвальд.

Отметим, что состоянием дачи Маяковского в прошлом созыве петербургского парламента была обеспокоена коммунистка Ирина Иванова.

фото: Дина Коблова / MR7