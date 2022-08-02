Анастасия Удальцова начала всероссийскую кампанию по "деельцинизации"

Член "Левого фронта" и депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова призвала россиян поддержать ее борьбу с наследием первого президента России Бориса Ельцина. Негодование депутата вызывает само существование "Ельцин Центра" в Екатеринбурге и планы властей открыть его филиал в столице. Удальцова полагает, что необходимо убрать фамилию первого президента из названий всех объектов, увековечивших его имя. Для удобства своей аудитории она даже опубликовала приблизительный образец письма на собственное имя.

"Кроме извращенного восхваления ельцинского периода нашей истории, даже в нынешние непростые для России времена "Ельцин Центр" активно занимается антисоветской и натуральной антироссийской деятельностью. <...> По сути, за государственный счет на территории России сегодня действует центр, пропагандирующий идеи национал-предательства, что категорически недопустимо", - говорится в нем.

Период девяностых годов коммунистка считает одним из самых страшных в отечественной истории, ознаменованным, по ее данным, исчезновением с карты страны "тысяч деревень, сел и городов".

Отметим, что Удальцова - самый "свежий" депутат федерального парламента: ей достался мандат Валерия Рашкина, исключенного из депутатского корпуса после приговора по скандальному уголовному делу о незаконной охоте.