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Новости 12:28

Думский мандат Рашкина перейдет Удальцовой

фото ЗакС политика Думский мандат Рашкина перейдет Удальцовой

КПРФ передаст Анастасии Удальцовой мандат, освободившийся после досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы Валерия Рашкина, сообщил 2 июня "Интерфакс" со ссылкой на главу партии Геннадия Зюганова.

"Президиум ЦК рассмотрел вопрос и принял решение укрепить наше широкое лево-патриотическое единство ещё одной кандидатурой Анастасии Удальцовой", - цитирует Зюганова агентство.

Лидер КПРФ охарактеризовал Удальцову как опытного политика лево-патриотического толка и уточнил, что решение о передаче ей мандата было принято единогласно.

"Мы ответственно относимся к призыву Путина консолидировать максимально общество. У нас лево-патриотическое движение активно поддержало и денацификацию, и военную специальную операцию и поддержало предложение о новом курсе, и программу, связанную с новым бюджетом. Работаем конструктивно", - счел нужным добавить Зюганов.

Сегодня же о передаче мандата Рашкина Удальцовой рассказало РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы фракции КПРФ Александра Ющенко. "Было принято решение укрепить фракцию представителями "Левого фронта" и передать мандат Анастасии Удальцовой", - объяснил тот.

Анастасия Удальцова – жена координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, занимающая место в совете движения. Рашкин был лишен мандата после приговора суда по делу о незаконной охоте на лося. Накануне он обжаловал лишение депутатского статуса в Конституционном суде.


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