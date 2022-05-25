Госдума лишила мандата коммуниста Рашкина

Депутаты Государственной думы большинством голосов проголосовали за лишение мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина, ставшего минувшей осенью фигурантом уголовного дела о незаконной охоте. Об этом сообщает РИА "Новости".

Проект постановления о досрочном сложении полномочий Рашкина накануне внесла думская комиссия по мандатным вопросам.

Напомним, 67-летнего депутата, пойманного в октябре с разделанной тушей лося в багажнике автомобиля, месяц назад приговорили к трехлетнему условному сроку. Обжаловать приговор у коммуниста не получилось.