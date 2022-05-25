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Новости 17:52

Госдума лишила мандата коммуниста Рашкина

фото ЗакС политика Госдума лишила мандата коммуниста Рашкина

Депутаты Государственной думы большинством голосов проголосовали за лишение мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина, ставшего минувшей осенью фигурантом уголовного дела о незаконной охоте. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Проект постановления о досрочном сложении полномочий Рашкина накануне внесла думская комиссия по мандатным вопросам.

Напомним, 67-летнего депутата, пойманного в октябре с разделанной тушей лося в багажнике автомобиля, месяц назад приговорили к трехлетнему условному сроку. Обжаловать приговор у коммуниста не получилось.


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