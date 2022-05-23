Суд отклонил апелляцию Рашкина на приговор за убитого лося

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) не смог обжаловать вынесенный ему приговор по делу о незаконной охоте, сообщило 23 мая ТАСС. Саратовский областной суд оставил без изменений решение нижестоящего Калининского районного суда, вынесенное месяцем ранее.

"Суд постановил приговор Калининского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — заявила в ходе заседания судья.

Рашкин настаивал на возвращении дела на пересмотр в суде первой инстанции. Как заявил "Интерфаксу" его адвокат Константин Лазарев, теперь приговор суда вступил в законную силу, что способно повлечь за собой лишение парламентария депутатского мандата.

Согласно вынесенному 22 апреля приговору, Рашкин был признан в незаконной охоте и осужден на три года условно с двухгодичным запретом на охоту. Сам депутат добивался для себя штрафа, доказывая, что возместил причинённый охотхозяйству Саратовской области ущерб, отказался от охотничьего билета и продал все имевшиеся у него ружья.

Рашкин был задержан с разделанной тушей лося в багажнике в конце октября 2021 года. Спустя немногим больше месяца СК завел против него уголовное дело о незаконной охоте. В конце марта Рашкин объявил о решении покончить с охотой на животных.