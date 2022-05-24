Комиссия Госдумы внесла проект постановления о досрочном прекращении полномочий Рашкина

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщило 24 мая РИА "Новости" со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Рашкина Валерия Федоровича <...> 23 мая 2022 года", — говорится в опубликованном проекте постановления Госдумы. Рассмотрение постановления намечено на среду, 25 мая.

Накануне Саратовский областной суд отклонил апелляцию Рашкина, добивавшегося пересмотра приговора, вынесенного судом нижестоящей инстанции. Месяцем ранее Калининский райсуд признал депутата виновным в незаконной охоте на лося и приговорил к трем годам условно с запретом на охоту сроком на два года.

В октябре 2021 года Рашкин был задержан с разделанной тушей лося в багажнике, спустя месяц против него было заведено дело о незаконной охоте.

Фото: Telegram-канал "Рашкин Today"