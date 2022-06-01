Рашкин обжаловал лишение мандата в Конституционном суде

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, которого лишили мандата 25 мая коллеги по федеральному парламенту, подал жалобу на это решение в Конституционный суд, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Кирилла Сердюкова. Юрист указывает, что в постановлении о лишении Рашкина полномочий ничего не говорится о возможности его судебного обжалования. Сердюков также ссылается на постановление КС от 1995 года, гласящее, что нормотворчество парламента должно опираться на интересы большинства в обществе, а не только на мнение большинства депутатов.

"Как представляется, исходя из буквального толкования текста постановления Конституционного суда РФ, решение в отношении представителя парламентской оппозиционной партии могло бы быть принято парламентским большинством иным способом и в ином порядке, учитывая партийную составляющую Рашкина", - считает защитник Рашкина.

Отметим, что защита Рашкина оспаривает не только его исключение из рядов депутатов, но и приговор в виде условного срока, назначенный ему по скандальному делу о незаконной охоте. В этой борьбе его поддерживают однопартийцы, выражающие готовность дойти до Верховного суда.