КПРФ намерена дойти до Верховного суда ради отмены приговора Рашкину

КПРФ не оставит попытки обжаловать вынесенный Валерию Рашкину приговор, сообщило 26 мая РИА "Новости" со ссылкой на заявление первого замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова. В комментарии агентству депутат пообещал дойти до Верховного суда, если это потребуется.

"Сейчас [обратимся] в Кассационный суд пойдём по апелляции, после — в Конституционный, потом в высший [Верховный суд РФ]. Всю систему пройдём", — заявил коммунист.

При этом Синельщиков выразил убеждение в положительном исходе судебных тяжб.

В среду Госдума большинством голосов лишила Валерия Рашкина статуса депутата. Перед этим Саратовский областной суд отклонил его апелляцию на решение нижестоящего суда, признавшего парламентария виновным в незаконной охоте и назначившего ему наказание в виде трех лет условно.

Скандал вокруг фигуры Рашкина разгорелся в октябре 2021 года, когда депутата задержали с тушей лося в багажнике машины. Против него завели уголовное дело, решение по которому суд вынес 22 апреля.