Суд в Петербурге запретил два аниме-сообщества из-за гей-пропаганды

Петербургские суды продолжают кампанию по ограничению доступа к различного рода аниме-ресурсам: на этот раз Октябрьский райсуд запретил два яой-сообщества в соцсети "ВКонтакте".

Речь идёт и пабликах любителей яой-манги — этот жанр изображает гомосексуальные отношения между мужчинами.

Так, пишет объединённая пресс-служба городских судов, Октябрьский райсуд узрел пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в сообществах "Кажется, я не натурал..." и "Кажется, я хочу яяоояя...". Первая группа насчитывает 174 тысячи подписчиков, вторая — 33 тысячи.

Суд счёл, что распространяемая там информация "наносит вред здоровью несовершеннолетних, формирует неуважение к семье и родителям".

Напомним, что в суды Северной столицы на протяжении последних полутора лет запрещают японскую анимацию в интернете. Последний раз ограничивали доступ к странице, на которой было размещено аниме "Адская девочка".