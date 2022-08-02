СК начал проверку после пожара на строящемся траулере "Механик Маслак"

Транспортное управление Следственного комитета по Петербургу начало проверку обстоятельств пожара, который во вторник, 2 августа, возник на строящемся рыболовном траулере "Механик Маслак", информирует пресс-служба СК по региону.

Следователи уже работают на месте происшествия в "Адмиралтейских верфях".

"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — отчитались в Следкоме.

По итогам проведённых изысканий будет принято процессуальное решение.

Напомним, о возгорании на судне первыми сообщили городские Telegram-каналы. Позднее стало известно, что пожар охватил носовую часть корабля. Пострадавших в результате происшествия нет.

К тушению пожара привлекали 14 единиц техники и 58 человек. Огонь потушили спустя два часа после возгорания.