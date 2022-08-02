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Новости 17:29

СК начал проверку после пожара на строящемся траулере "Механик Маслак"

фото ЗакС политика СК начал проверку после пожара на строящемся траулере "Механик Маслак"

Транспортное управление Следственного комитета по Петербургу начало проверку обстоятельств пожара, который во вторник, 2 августа, возник на строящемся рыболовном траулере "Механик Маслак", информирует пресс-служба СК по региону.

Следователи уже работают на месте происшествия в "Адмиралтейских верфях".

"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — отчитались в Следкоме.

По итогам проведённых изысканий будет принято процессуальное решение.

Напомним, о возгорании на судне первыми сообщили городские Telegram-каналы. Позднее стало известно, что пожар охватил носовую часть корабля. Пострадавших в результате происшествия нет.

К тушению пожара привлекали 14 единиц техники и 58 человек. Огонь потушили спустя два часа после возгорания.


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