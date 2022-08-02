Гладунов пообещал, что новую школу на Петроградской стороне откроют в срок

Депутат петербургского парламента Юрий Гладунов посетил стройку на Петровском проспекте, где должна будет появиться, как сообщает пресс-служба регионального отделения единороссов, "самая большая и современная" общеобразовательная школа. Отмечается, что это не первый визит Гладунова на строящийся объект.

Депутата заверили, что работы укладываются в график и что образовательное учреждение сможет принять первых школьников 1 сентября следующего года. В добросовестности исполнителя работ парламентарий не сомневается.

"Подрядчик "Лентехстрой" - грамотная, заслуживающая доверия компания, показавшая, что может строить быстро и качественно школы, больницы, детские сады. Кроме того, при строительстве используется практически сто процентов отечественные материалы", - приводятся партийной пресс-службой его слова.

Отметим, что школа на Петроградской стороне, рассчитанная на 1 100 учеников, стала одним из объектов, на строительство которой в июле город выделил дополнительное финансирование.



Стройплощадку Гладунов проинспектировал в рамках "Народной программы" партии "Единая Россия".