ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:41

Гладунов пообещал, что новую школу на Петроградской стороне откроют в срок

фото ЗакС политика Гладунов пообещал, что новую школу на Петроградской стороне откроют в срок

Депутат петербургского парламента Юрий Гладунов посетил стройку на Петровском проспекте, где должна будет появиться, как сообщает пресс-служба регионального отделения единороссов, "самая большая и современная" общеобразовательная школа. Отмечается, что это не первый визит Гладунова на строящийся объект.

Депутата заверили, что работы укладываются в график и что образовательное учреждение сможет принять первых школьников 1 сентября следующего года. В добросовестности исполнителя работ парламентарий не сомневается.

"Подрядчик "Лентехстрой" - грамотная, заслуживающая доверия компания, показавшая, что может строить быстро и качественно школы, больницы, детские сады. Кроме того, при строительстве используется практически сто процентов отечественные материалы", - приводятся партийной пресс-службой его слова.

Отметим, что школа на Петроградской стороне, рассчитанная на 1 100 учеников, стала одним из объектов, на строительство которой в июле город выделил дополнительное финансирование.

Стройплощадку Гладунов проинспектировал в рамках "Народной программы" партии "Единая Россия".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Гладунов Юрий Николаевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама