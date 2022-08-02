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Новости 17:59

Градоначальники Петербурга и Ленобласти обсудили проект строительства Широтной магистрали

фото ЗакС политика Градоначальники Петербурга и Ленобласти обсудили проект строительства Широтной магистрали

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко и его петербургский коллега Александр Беглов провели во вторник, 2 августа, деловую встречу в Смольном, информирует пресс-служба регионального правительства. Среди прочих тем, главы двух субъектов РФ обсудили в том числе возведение Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая затронет оба региона.

Отметим, что к строительству первого этапа дороги уже приступили. Беглов предложил Дрозденко изучить возможность разработки проектной документации по пятому и шестому этапам возведения ШМСД. Также главы Петербурга и Ленобласти обсудили ход транспортной реформы, которая частично затрагивает и 47 регион.

В ходе встречи было заключено соглашение о передаче Ленобласти шести трамваев, которые, в свою очередь, направят в подшефное региону Енакиево в ДНР. Туда же, напомним, Дрозденко пообещал вложить 1,2 млрд рублей.


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