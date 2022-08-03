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Новости 9:58

Приставы арестовали счета медиаменеджера Ильи Красильщика

фото ЗакС политика Приставы арестовали счета медиаменеджера Ильи Красильщика

Медиаменеджер Илья Красильщик заявил в соцсетях о том, что приставы наложили арест на его счета в размере 1,5 миллионов рублей. Ранее он был объявлен в розыск по делу о фейках про армию.

"У меня арестовали счета, так что секретов больше нет, все карты на стол", — написал он и приложил номер банковской карточки, срок ее действия и CVC. В комментариях к посту он указал, что кто-то не преминул возможностью использовать данные: "Кто-то реально решил перевести себе деньги. Ребята, там минус полтора ляма рублей, забирайте их все".

Согласно опубликованному Красильщиком скриншоту, арест коснулся его счетов в рублях, долларах, евро, израильских шекелях и дирхамах ОАЭ.

В начале июля МВД объявило Красильщика в федеральный розыск. В мае против него завели уголовное дело о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ).


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