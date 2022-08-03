Экс-директор "Водоканала" Данилов освобожден из СИЗО

Бывшего директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Александра Данилова освободили из СИЗО "Новые Кресты", сообщил 3 августа портал 47news. По информации издания, произошло это во вторник вечером.

Против Данилова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) на сумму, превышающую 890 миллионов рублей. В середине июля Выборгский районный суд Петербурга отправил его под арест до 11 сентября.

По данным 47news, с момента заключения Данилова под стражу к нему в СИЗО не приходили ни сотрудники полиции, ни следователи. При этом против него дали показания несколько человек, сам же он якобы отказался общаться со следствием. Тем не менее, это не помешало последнему ходатайствовать об изменении меры пресечения для бывшего главы "Водоканала", утверждает издание.

Данилов оказался в числе четырех бывших и действующих сотрудников "Водоканала", задержанных в июле по подозрению в подключении новостроек к водоснабжению по заниженным ценам.