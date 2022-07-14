Суд в Петербурге арестовал на два месяца экс-главу "Водоканала"

Выборгский райсуд Петербурга определился с мерой пресечения для четырех сотрудников "Водоканала" (включая бывшего главу предприятия), обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ), сообщила вечером 14 июля объединенная пресс-служба городских судов.

Перед судом предстали бывший руководитель ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Александра Данилов, а также сотрудники предприятия Вячеслав Гольдин, Алексей Грибулин и Антон Вебер. Следствие ходатайствовало о заключении Данилова и Гольдина под стражу, а также о назначении домашнего ареста Грибулину и запрета определенных действий Веберу.

Суд просьбу следствия удовлетворил. Данилов и Гольдин отправлены под арест до 11 сентября, обоим вменяется причинение ущерба "Водоканалу" в общей сложности более чем на 892 миллиона рублей. Грибулину вменяется причинение ущерба "Водоканалу" на 170 миллионов рублей по двум эпизодам, ему назначен домашний арест до 11 сентября. Наконец, Вебер подозревается в нанесении предприятию ущерба на 50 миллионов рублей, ему назначен запрет определенных действий — он не имеет права общаться с лицами по делу и пользоваться интернетом и средствами связи.

Четверо бывших и действующих сотрудников "Водоканала" были задержаны после серии обысков 12 июля. Их подозревают в подключении новостроек к водоснабжению по заниженным ценам, из-за чего ГУП потерпел финансовый ущерб.