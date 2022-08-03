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Новости 11:20

Ленобласть примет сто детей из Енакиево

фото ЗакС политика Ленобласть примет сто детей из Енакиево

В ближайшую пятницу на отдых в Ленобласти прибудут около ста детей из донецкого города Енакиево, сообщила 3 августа пресс-служба администрации региона. Первая группа из взятого под шефство города уже отдохнула и отправилась домой.

Как рассказал замглавы правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, прибывшую группу разделят на две части для отдыха в различных районах области. "Уже в пятницу к нам приедет 100 ребят из Енакиево для отдыха и оздоровления, — поведал он. — Площадки, которые их примут, уже готовы, все организационные вопросы решены. Половина детей отдохнет в Гатчинском районе, вторая — в Кингисеппском".

По словам Емельянова, прибывших детей ждет экскурсионная программа, направленная на ознакомление с историей и культурой Ленобласти.

Ранее сообщалось, что в ДОК "Дружных" стартовала третья смена для отдыха детей из Мариуполя.


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