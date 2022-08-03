В Курортном районе простились с погибшим на Украине военнослужащим

На Зеленогорском кладбище 2 августа похоронили жителя Зеленогорска Алексея Алексеева, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом в соцсетях сообщил присутствовавший на церемонии депутат ЗакСа Александр Ходосок ("Единая Россия").

"Командование бригады, в составе которой служил Алексей Алексеев, представило его к награждению орденом Мужества (посмертно)", - написал Ходосок.

Соболезнования родным и близким выразили также губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Курортного района Александр Забайкин.

Фото: ВКонтакте/ Курортный район Санкт-Петербурга