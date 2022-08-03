В Кремле допустили возврат обязательной вакцинации от ковида

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отрицать возможности возврата к обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в случае продолжения роста заболеваемости коронавирусом, передает 3 августа РИА "Новости".

По словам Пескова, ситуация с коронавирусом отслеживается на уровне правительства России, при этом президент Владимир Путин ежедневно получает информацию от кабмина, Минздрава и Роспотребнадзора. "Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может, — заверил представитель Кремля. — Но если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал Путин за прошедшие два года".

Песков добавил, что в Кремле повышенные меры безопасности не снимались и впредь будут продолжаться. "Они продолжаются, они у нас не снимались полностью. Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим снова происходит рост количества зараженных", — объяснил он.

На прошлой неделе Песков назвал "тревожной" наблюдаемую динамику заболеваемости коронавирусом и призвал волнующихся о здоровье россиян носить маски. При этом он признал, что не все сотрудники администрации президента надевают их в свободное от работы время.