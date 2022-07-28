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Песков назвал "тревожной" динамику заболеваемости коронавирусом и напомнил о масках

фото ЗакС политика Песков назвал "тревожной" динамику заболеваемости коронавирусом и напомнил о масках

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал как "тревожную" ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в России, пишет 28 июля РИА "Новости". Представитель Кремля напомнил о ношении масок, но признал, что не все сотрудники администрации президента используют средства индивидуальной защиты.

"Цифры действительно растут, — признал Песков. — Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается".

Пресс-секретарь добавил, что российские власти не вводят сейчас никаких новых ограничений из-за пандемии. По его словам, переживающие за свое здоровье жители страны могут использовать защитные маски для снижения риска заражения. При этом в администрации президента часть сотрудников носит маски не на рабочем месте, а часть — нет, признал он.

"Это право каждого человека", — добавил Песков.

Согласно данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в Петербурге зафиксирован 1 151 новый случай заболевания коронавирусом, а всего по России — 11 515 зараженных. Начиная с этого дня в городе вновь заработал на прием пациентов с ковидом корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн.


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