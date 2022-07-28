В Петербурге насчитали свыше тысячи новых заражений коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, следует из данных ежедневной сводки федерального оперштаба от 28 июля. Согласно официальной статистике, в Петербурге за прошедшие сутки был зарегистрирован 1151 новый пациент, что заметно выше 946 заболевших днем ранее. Что касается России в целом, то за последние 24 часа в стране зафиксировали 11 515 новых случаев ковида (накануне их было 9027).

За сутки в Петербурге госпитализированы 130 пациентов с коронавирусом, еще 364 человека выздоровели. От последствий заболевания скончались четыре горожанина.

В России зарегистрирована 1491 госпитализация при 5018 выздоровлениях. За сутки сообщается о 41 смерти от ковида.