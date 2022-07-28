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Новости 12:33

Корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн возобновил приём COVID-больных

фото ЗакС политика Корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн возобновил приём COVID-больных

Начиная с четверга, 28 июля, корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн возобновил приём пациентов с коронавирусом: для больных организовано 120 мест, передаёт "Петербургский дневник".

Всего на сегодняшний день для COVID-заражённых в городе развёрнуто 1 259 ковидных коек, сообщили в комитете по здравоохранению. На пике последней волны пандемии их количество переваливало за 12 тысяч.

"Наш город поддерживает число свободных коек на рекомендуемом Минздравом уровне – около 20 процентов. В последнюю неделю этот показатель уменьшился, в связи с чем было принято решение о перепрофилировании части корпуса-трансформера в Госпитале для ветеранов войн", – рассказал глава комздрава Дмитрий Лисовец.

Пока что в Северной столице на приём пациентов с коронавирусом работают пять медучреждений.

Ввиду роста заболеваемости медики призывают горожан ревакцинироваться. При этом привиться препаратом "Спутник Лайт" не получится – его нет ни в каких медучреждениях.


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