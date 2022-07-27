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Новости 11:58

В Петербурге закончилась вакцина "Спутник Лайт"

фото ЗакС политика В Петербурге закончилась вакцина "Спутник Лайт"

В российских регионах закончилась вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", информирует "Коммерсант", ссылаясь на заявление ведомств, ответственных за здравоохранение. В комитете по здравоохранению Петербурга данные сведения в разговоре с изданием "Бумага" подтвердили.

Вместо закончившегося препарата граждан прививают первым и вторым компонентами "Спутника V", уточнили в комздраве. Первый рекомендуется для ревакцинации после использования двухкомпонентной вакцины, второй — для повторной ревакцинации после "Спутника Лайт". Оба компонента имеют разные действующие вещества, поэтому и используется обозначенная схема.

Добавим, что ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов также советовал проходить ревакцинацию тем компонентом вакцины, который отличается от использованного ранее.

В Северной столице функционирует 181 пункт вакцинации для взрослых и 92 — для детей. 


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