В Петербурге закончилась вакцина "Спутник Лайт"

В российских регионах закончилась вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", информирует "Коммерсант", ссылаясь на заявление ведомств, ответственных за здравоохранение. В комитете по здравоохранению Петербурга данные сведения в разговоре с изданием "Бумага" подтвердили.

Вместо закончившегося препарата граждан прививают первым и вторым компонентами "Спутника V", уточнили в комздраве. Первый рекомендуется для ревакцинации после использования двухкомпонентной вакцины, второй — для повторной ревакцинации после "Спутника Лайт". Оба компонента имеют разные действующие вещества, поэтому и используется обозначенная схема.

Добавим, что ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов также советовал проходить ревакцинацию тем компонентом вакцины, который отличается от использованного ранее.

В Северной столице функционирует 181 пункт вакцинации для взрослых и 92 — для детей.