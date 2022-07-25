В Минздраве советуют ревакцинироваться компонентом "Спутника V", отличным от предыдущего

В сегодняшней эпидемиологической обстановке россиянам целесообразно впервые или вновь ревакцинироваться компонентом вакцины от коронавируса, отличным от полученного в предыдущий раз. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Владимира Чуланова.

По словам эксперта, вирус продолжает мутировать и его новые вариации способны снизить действие антител. Таким образом, говорит Чуланов, "для части пациентов из группы риска это может привести к более тяжелому течению, которое будет сложнее купировать с использованием моноклональных антител".

Отметим, что в России уже четвертую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Несмотря на появление нового штамма "кентавр", специалисты объясняют нынешнюю динамику главным образом активностью новых подвидов "омикрона".