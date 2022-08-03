Чайники, спецодежда и ремонт Смольного: что закупала администрация губернатора в июле

Администрация губернатора Петербурга в июле опубликовала 28 закупок, на которые готова потратить до 104,9 млн рублей. Более 85% из этих средств выделили на сохранение и ремонт зданий Смольного института. Среди остальных закупок - стройматериалы, вентиляторы, холодильники и прочие хозяйственные нужды.

Самой дорогостоящей закупкой июля стал заказ на ремонт фасадов Дворового корпуса, на который выделили 22,8 млн рублей. Победителем конкурса стало ООО "Мидас". За эти деньги планируется отремонтировать оконные и дверные заполнения, цоколь, дымовые трубы, а также заменить ворота. Работы продлятся около трех месяцев.

Еще до 20,2 млн рублей хотели потратить на разработку проектной документации по сохранению главного корпуса Смольного института. На тендер откликнулся лишь один поставщик, который не удовлетворил требования комиссии. На контракт по ремонту этого же здания еще можно успеть подать заявку. За него готовы заплатить до 17,7 млн рублей. Восстановление служебного корпуса института могло обойтись городскому бюджету в 9,1 млн рублей, но найти подходящего поставщика не удалось. Еще один заказ на ремонт другого корпуса Смольного за 9 млн рублей включает в себя ремонт козырьков, дверных откосов и замену водосточных труб. Еще 6,4 млн рублей хотели потратить на ремонт шахт лифтов в главном корпусе Смольного. Найти исполнителя на эту закупку тоже не удалось. До 4,1 млн рублей намерены направить на ремонт ограды.

В июле Смольный решил масштабно закупить спецодежду для работников. Согласно аукционной документации, в администрации губернатора намерены потратить до 2,3 млн рублей на специальную форму для защиты от вредных воздействий. В закупке перечислены халаты, куртки, костюмы и брюки. Самой дорогой позицией в контракте указан мужской костюм для защиты от термических рисков электрической дуги. Один комплект обойдется в 20 тысяч рублей.

На покупку 500 метров силового кабеля, различных переходников и лотков для проводов потратят 2 млн рублей. Поставщиком выбрали ООО "ВМБ". Чуть меньше, 1,9 млн рублей потратят на установку дорожных блокираторов и шлагбаумов у здания Смольного.

Контроль радиционного излучения в администрации губернатора обойдется городскому бюджет в 1,7 млн рублей. За эти деньги заказали два радиационных монитора, а также блоки управления и питания. В стоимость входят работы по установке оборудования.

За две тысячи рулонов бумажных полотенец администрация губернатора заплатит ООО "Бумага-Про" 441 тысячу рублей. Дороже обойдутся дозаторы для жидкого мыла и диспенсеры для упомянутых полотенец. На них потратят 616 тысяч рублей.

За 397 тысяч рублей ООО "РБТ Ивент Групп" проведет мастер-класс по рукоделию и выездную экскурсию. Первый день мероприятий пройдет в Свято-Владимирской школе Воскресенского Новодевичьего монастыря. На второй день участники встречи отправятся с экскурсией по Петербургу и Ломоносовскому району Ленинградской области. Другая "культурная" закупка - поставка 150 экземпляров книги "Русские зодчие Санкт-Петербурга". Каждая обойдется в 3816 рублей. Всего на них потратят 572 тысячи рублей.

Также в Смольном хотели закупить 39 источников бесперебойного питания. На них были готовы выделить до 394 тысяч рублей, но ни одной заявки от поставщиков не поступило.

На ежемесячные строительные закупки Смольного в июле выделили более полумиллиона рублей. Это партия обрезной доски за 149 тысяч рублей. Победителем аукциона стал депутат МО "Петро-Славянка" Юрий Боловинцев, избравшийся от КПРФ. На покупку стальных труб выделили до 127 тысяч рублей. За 204 шестиметровых стальных прутков потратят до 37 тысяч рублей. Столько же заплатят за 1800 метров кромочной ленты пяти цветов. Самой дешевой закупкой в июле оказалась поставка гофрированных труб за 27 тысяч рублей.

Еще в июле Смольный искал бытовую технику. В частности, там потребовалось пять холодильников за 97 тысяч рублей и вентилятор, на который хотели потратить до 83 тысяч рублей, но ни один поставщик не отозвался. Еще до 121 тысячи рублей на кухонную технику: десять чайников и пять микроволновок. Сейчас заявки рассматривает комиссия.

За 73 тысячи рублей ООО "Китовос" обеспечит Смольный вытяжным устройством для удаления пыли, дыма, газов и других вредных веществ. За 62 биметаллических радиатора и трубы планируют заплатить до 881 тысячи рублей.

За сварочный аппарат заплатят 57 тысяч рублей. К нему закупят десять упаковок сварочной проволоки за 35 тысяч рублей.

Напомним, в первый месяц лета Смольный разместил закупок на 62 млн рублей. Как и в этом месяце, большая часть средств была направлена на сохранение здания Смольного института.

Константин Леньков