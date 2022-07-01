Книжки с картинками и клей: что закупал Смольный в июне

За июнь 2022 года администрация губернатора Петербурга опубликовала 11 извещений на портале госзакупок. Общая максимальная стоимость контрактов составила 62 млн рублей. Дороже всего Смольному обошлись содержание здания правительства и памятные знаки к юбилею императора Петра I.

На проведение реставрационных работ потратили 28,7 млн рублей. За эти деньги строительная фирма "Корт" займется гидроизоляцией фундаментов Смольного монастыря. Еще 6,4 млн рублей хотели направить на ремонт шахт лифтов главного корпуса Смольного, однако ни один исполнитель не откликнулся на заявку.

Второй по дороговизне закупкой стал заказ на изготовление памятных знаков и медалей к 350-летию Петра I. За 24 млн рублей закажут почти тысячу комплектов. ЗАКС.Ру уже писал об этой закупке. Один из таких наборов уже успели вручить президенту Беларуси Александру Лукашенко. Впрочем, белорусскому лидеру достался уникальный экземпляр. Свою награду он получил за неделю до того, как Смольный нашел поставщика на их изготовление.

Стоимость остальных закупок в этом месяце не превысила 1 млн рублей. Например, поставка лакокрасочной продукции, на которую изначально были готовы выделить 876 тысяч рублей. В ходе аукциона цену удалось снизить до 389 тысяч рублей. За эти деньги ООО "Лидер СМ" поставит в Смольный 800 литров различных красок и лаков, и почти столько же килограммов грунтовки и эмали.

Еще 850 тысяч рублей потратят на покупку 100 альбомов с видами Петербурга. Это альбом "Санкт-Петербург в старых фотографиях. Конец XIX - начало XX века" авторства Юрия и Елизаветы Шеляевых и сборник "Золотая коллекция лучших мест Санкт-Петербурга" Марины Метельниковой. Об этой закупке ЗАКС.Ру тоже рассказывал. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Олег Дмитриев.

Как и в предыдущие месяцы, администрация пополняет запасы различных строительных материалов. В первый месяц лета в Смольном потребовались эмали и пропитки за 621 тысячу рублей, перфорированные алюминиевые листы за 177 тысяч рублей и клей за 59 тысяч рублей.

Среди прочего администрация губернатора искала поставщика услуг интернет-провайдера и изготовителя печатей и штампов. За 95 оттисков ООО "Колоп Проф" получит 70 тысяч рублей. За доступ к сети будет отвечать ПАО "Ростелеком" за 28 тысяч рублей.

Напомним, месяцем ранее Смольный опубликовал 36 закупок на общую сумму в 47 млн рублей. Тогда администрация искала кнопочные телефоны, фарфор и люстры.

Константин Леньков