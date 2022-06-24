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Беглов вручил Лукашенко памятную медаль в честь Петра I

фото ЗакС политика Беглов вручил Лукашенко памятную медаль в честь Петра I

Губернатор Александр Беглов передал президенту Беларуси Александру Лукашенко, который 24 июня прибыл с визитом в Петербург, памятный знак "350 лет Петру Великому" и знаки в честь 10 городов, основанных российским императором. Фотографию подарков опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", освещающий деятельность белорусского лидера.

"Александр Григорьевич, хотел сказать, что вы приехали в такое хорошее время. Мы 9 июня отметили 350 лет со дня рождения основателя нашего города Петра I", - сказал Беглов.

Лукашенко в ходе переговоров пообещал "миллионов 20 тонн переориентировать" на петербургский порт. 

Ожидается, что в субботу, 25 июня, белорусский президент встретится в Петербурге с Владимиром Путиным.


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