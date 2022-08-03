Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии по коррупционному делу

Депутат Государственной думы Вадим Белоусов получил от Мосгорсуда десять лет колонии строгого режима по обвинению в получении взятки на сумму более 3 млрд рублей. Как сообщает "Интерфакс", фигурант экономического дела не признал своей вины. Кроме того, его оштрафовали на полмиллиарда рублей и лишили государственной награды - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

На оглашение приговора народный избранник не явился, сославшись на напряженный график. До 3 августа он находился под подпиской о невыезде. На заседании в среду ему назначили арест до вступления приговора в силу.

По версии следствия, в первой половине 2010-х годов Белоусов совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили особо крупную взятку от дорожно-строительной компании за покровительство ее деятельности.

Примечательно, что 61-летний Белоусов сумел переизбраться в VIII состав Госдумы, уже находясь под следствием.