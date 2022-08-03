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Новости 16:42

Huawei прекратила продажи через свой интернет-магазин

фото ЗакС политика Huawei прекратила продажи через свой интернет-магазин

Китайская технологическая компания Huawei перестала продавать товары через свой официальный интернет-магазин VMALL и одноименное мобильное приложение. На это обратила внимание газета "Коммерсант".

Покупателям обещают доставить ранее оформленные заказы, а также обеспечить гарантийное обслуживание уже приобретенных товаров.

Отметим, что о постепенном закрытии российских магазинов Huawei СМИ стало известно еще два месяца назад. К началу июня прекратили работу 4 из 19 магазинов компании. Среди причин назывались падение спроса к продукции и отсутствие поставок, спровоцировавшее дефицит ассортимента.


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