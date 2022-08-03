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Новости 18:27

В Финляндии ограничат продажу ряда товаров российским туристам

фото ЗакС политика В Финляндии ограничат продажу ряда товаров российским туристам

Финский МИД собирается ввести ограничения на продажу некоторых товаров туристам, прибывшим из России, о чем написало местное издание Yle. На публикацию обратил внимание РБК. В список санкционных товаров попали предметы роскоши. Ведомство отталкивается от мартовского постановления Евросоюза, по которому в Россию запрещается поставлять товары дороже 300 евро за штуку.

При этом, как утверждают опрошенные изданием эксперты, практика не всегда позволит доподлинно определить, в России или за ее пределами покупатель собирается использовать приобретенный товар.

Тем временем, участились случаи изъятия на финской границе ряда товаров, которые россияне пытаются провезти обратно на родину и которые "могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России, например вспомогательные средства, используемые в навигации". К таковым относятся, например, квадрокоптеры.

Отметим, что после снятия ограничений на въезд в Финляндию нынешним летом петербуржцы массово стали оформлять финские визы. В связи с этим в конце июля сообщалось, что места в очереди на подачу заявлений расписаны до осени.


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