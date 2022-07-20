ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:16

Из-за ажиотажа петербуржцы не смогут податься на финскую визу до сентября

фото ЗакС политика Из-за ажиотажа петербуржцы не смогут податься на финскую визу до сентября

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге сообщило о том, что большой спрос на визовые заявления привел к нехватке свободных мест в графике. По состоянию на сегодняшний день, до осени податься на оформление визы не представляется возможным в случае, если заявки других желающих не будут отменены или перенесены.

"Количество дат для подачи заявлений в Визовом центре Финляндии ограничено, и из-за роста спроса места быстро закончились. Сейчас в Визовом центре свободных мест на август нет, но мы рекомендуем следить за ситуацией", - говорится в сообщении на официальной странице Генконсульства "ВКонтакте".

Как пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу, за минувшие выходные границу с Финляндией пересекли порядка 10 тысяч россиян из Петербурга из Ленобласти.

Напомним, что Финляндия сняла все коронавирусные ограничения на въезд 30 июня, а россияне получили возможность пересекать границу двух стран с 15 июля. Несмотря на возобновившееся сообщение между государствами, поезд "Аллегро" в обозримой перспективе курсировать не будет.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама