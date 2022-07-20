Из-за ажиотажа петербуржцы не смогут податься на финскую визу до сентября

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге сообщило о том, что большой спрос на визовые заявления привел к нехватке свободных мест в графике. По состоянию на сегодняшний день, до осени податься на оформление визы не представляется возможным в случае, если заявки других желающих не будут отменены или перенесены.

"Количество дат для подачи заявлений в Визовом центре Финляндии ограничено, и из-за роста спроса места быстро закончились. Сейчас в Визовом центре свободных мест на август нет, но мы рекомендуем следить за ситуацией", - говорится в сообщении на официальной странице Генконсульства "ВКонтакте".

Как пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу, за минувшие выходные границу с Финляндией пересекли порядка 10 тысяч россиян из Петербурга из Ленобласти.

Напомним, что Финляндия сняла все коронавирусные ограничения на въезд 30 июня, а россияне получили возможность пересекать границу двух стран с 15 июля. Несмотря на возобновившееся сообщение между государствами, поезд "Аллегро" в обозримой перспективе курсировать не будет.