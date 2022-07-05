Снятие ограничений на въезд в Финляндию не вернет петербуржцам "Аллегро"

Отмена ограничений для посещения Финляндии, на которую пошли российские власти нынешним летом, пока не повлечет за собой возможность пользоваться поездом "Аллегро", связывавшим Петербург и Хельсинки. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на финскую транспортную компанию VR, обслуживавшую скоростной поезд.

"В настоящее время VR не планирует возобновлять движение поездов Allegro. Снятие этих ограничений не повлияет на приостановку обслуживания Allegro", - рассказали в пресс-службе оператора.

Напомним, что в Финляндии отменили связанные с коронавирусом ограничения на въезд иностранцев начиная с 30 июня. Россияне, в соответствии с решением своего правительства, смогут пересекать финскую границу начиная с 15 июля.

Отметим, что финские власти негативно воспринимают военную спецоперацию РФ на Украине, начавшуюся 24 февраля. Помимо отмены поезда "Аллегро" чиновники соседней страны нацелились на установление заграждений на границе с Россией. В мае Финляндия отправила заявку на вступление в НАТО.