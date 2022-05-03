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Новости 16:37

Финский железнодорожный оператор VR Group прекращает работу в России

фото ЗакС политика Финский железнодорожный оператор VR Group прекращает работу в России

Финская транспортная компания VR Group объявила о сворачивании своей деятельности в России. Информация об этом появилась 3 мая на ее сайте. Компания, в частности, обслуживала скоростной поезд "Аллегро", который связывал Петербург и Хельсинки и который прекратил курсировать в конце марта.

Процесс расторжения контрактов с российскими клиентами, возможно, затянется до конца года, при этом в компании подчеркивают, что стремятся к скорейшему решению вопроса.

"VR также продаст свои аффилированные и дочерние компании в России, связанные с грузовыми перевозками", - предупредил железнодорожный оператор.

Ранее о приостановке своей деятельности в России или полном уходе с российского рынка объявило множество известных финских компаний. Среди них - Nokia, Fazer, Valio, Paulig, Prisma, Bonava, Hesburger, Raisio. Все они пошли на этот шаг из-за несогласия с военной спецоперацией РФ на Украине. 


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