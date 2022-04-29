Производитель каш Nordic продает свой российский бизнес из-за военной спецоперации

Финское предприятие Raisio, производящее продукты продовольствия (в том числе каши Nordic), объявило о продаже своей российской "дочки". Компания покидает российский рынок в знак принципиального несогласия с военной спецоперацией на Украине. В сообщении на сайте компании подчеркивается, что решение было основано на "быстрой стратегической оценке" вскоре после событий 24 февраля.

"Решение о продаже соответствует нашим ценностям. Соглашения предусматривают быстрый и контролируемый выезд из России. Найденное решение является лучшим как для компании, так и для российского персонала", - заявил гендиректор Raisio Group Пекка Куусниеми.

В итоге "дочка" Raisio под названием ООО "Райсио Ньютришен", функционирующая в России и в Белоруссии, до конца весны отойдет компании "Копэкер Агро". Сумма сделки по этому соглашению составит 1,5 млн евро.

Ранее со своим российским бизнесом аналогичным образом и по схожим основаниям поступили финские гастрономические бренды Fazer и Valio. Из финских компаний деятельность в России в связи с военной спецоперацией также приостановили Hesburger, Prisma, Nokia и Bonava.

фото: nordicoat.com