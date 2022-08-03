Первый этап реконструкции Сытного рынка завершится осенью

Работы по благоустройству Сытного рынка в Петербурге, представляющие собой первый этап его реконструкции, завершатся в течение осени, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора рынка Бориса Элькина. Проект реализуется с отклонением от первоначального плана, тогда как предстоящее благоустройство рассматривается в качестве временного решения. Оно, по словам Элькина, призвано "улучшить качество среды, сохранить все арендные места и создать новые".

"В ситуации неопределенности мы решили отложить проект капитального строительства, так как он несет большие риски и для нас, и для продавцов", - добавил бизнесмен.

Ларьки на торговой территории заменят павильонами с двусторонними витринами. Для посетителей проложат дополнительные тропинки и установят скамейки. Ожидается, что более современный вид рынку придадут новые кофейни и закусочные.

Реконструкцию старейшего городского рынка анонсировали в Смольном прошлой весной. Изначально первый этап работ оценивался в 70 млн рублей.

фото: пресс-служба Смольного