Суд в Петербурге зарегистрировал дело о "дискредитации армии" против Шишлова

В Петроградский районный суд Петербурга поступили материалы административного дела о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), возбужденного в отношении депутата ЗакСа Александра Шишлова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела, суд не усмотрел, как и обстоятельств, исключающих производство", - говорится в сообщении.

Заседание назначили на 19 августа.

Напомним, что дело на Шишлова завели на прошлой неделе из-за его двух его публикаций в соцсетях. Одна из них была посвящена фигуре покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а другая - георгиевской ленточке. Парламентарий выражал сожаление в связи с составлением на него протокола, полагая, что тем самым по политическим мотивам нарушается его конституционное право на свободу слова.

Лидер фракции "Яблока" в ЗакСе стал первым в России депутатом регионального уровня от этой партии, которого пытаются привлечь к ответственности по статье 20.3.3 КоАП.