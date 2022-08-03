В Петербурге появились скверы Андрея Мягкова и Евгения Зиничева

В Петербурге вступили в силу несколько решений, принятых Топонимической комиссией и легших в основу постановления Смольного №702, которое 3 августа подписал губернатор Александр Беглов. Документ закрепляет названия за шестью безымянными скверами. Один из них, возле дома №7 по улице Гастелло, отныне носит имя бывшего главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего минувшей осенью. Вместе с этой зеленой зоной появились такие топонимы, как сквер Семена Новгородова (Выборгский район), Тентелевский сквер (Кировский район), сквер Михаила Ашика (Красносельский район), сквер Архитектора Никонова и сквера Вилима Геннина (Курортный район).

Ранее на сайте Смольного опубликовали аналогичное постановление №689, подписанное Бегловым. Оно закрепило названия за еще девятью зелеными зонами, которые до того были безымянными. Среди них обращает на себя внимание анонсированный ранее сквер Андрея Мягкова на Ивановской улице, названный в честь народного артиста СССР, который скончался в феврале прошлого года. Помимо этого объекта, в городе, согласно постановлению №689, появились Вишневый сад и сквер Соллертинского в Выборгском районе, сквер Генерала Медведева в Приморском районе, Геодезический сквер во Фрунзенском районе, бульвар Стеклянного городка и бульвар Ленинградских Мукомолов в Невском районе, сквер Леонарда Эйлера в Василеостровском районе и сквер Мнацаканова в Красносельском районе.