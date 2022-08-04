Учительнице из Пензы Ирине Ген дали 5 лет условно по делу о "фейках" о российской армии

Ленинский райсуд Пензы приговорил учительницу английского языка Ирину Ген к пяти годам условно за "публичное распространение ложной информации" о российской армии (ст. 207.3 УК), следует из данных, опубликованных в картотеке инстанции.

Ген преподавала английский язык в училище Олимпийского резерва в Пензе. В марте она поделилась с учениками 8 класса своей пацифистской позицией по вопросу военной спецоперации: она объясняла причины одной из юных спортсменок, почему та не может поехать выступать на соревнования в Чехию.

Школьники сделали запись разговора и донесли на педагога в полицию.

Как полагают правоохранители, в разговоре с учениками Ген представила им "недостоверную информацию" о действиях российской армии за рубежом.

ЗАКС.Ру ранее рассказывал о том, кого преследуют по ст. 207.3 УК РФ за мнение, высказанное о спецоперации.