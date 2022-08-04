ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:19

Учительнице из Пензы Ирине Ген дали 5 лет условно по делу о "фейках" о российской армии

фото ЗакС политика Учительнице из Пензы Ирине Ген дали 5 лет условно по делу о "фейках" о российской армии

Ленинский райсуд Пензы приговорил учительницу английского языка Ирину Ген к пяти годам условно за "публичное распространение ложной информации" о российской армии (ст. 207.3 УК), следует из данных, опубликованных в картотеке инстанции.

Ген преподавала английский язык в училище Олимпийского резерва в Пензе. В марте она поделилась с учениками 8 класса своей пацифистской позицией по вопросу военной спецоперации: она объясняла причины одной из юных спортсменок, почему та не может поехать выступать на соревнования в Чехию.

Школьники сделали запись разговора и донесли на педагога в полицию.

Как полагают правоохранители, в разговоре с учениками Ген представила им "недостоверную информацию" о действиях российской армии за рубежом.

ЗАКС.Ру ранее рассказывал о том, кого преследуют по ст. 207.3 УК РФ за мнение, высказанное о спецоперации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама