Узники слов

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Уже более четырех месяцев в России существует статья 207.3 Уголовного кодекса - распространение "фейков" о действиях российской армии. По подсчетам ЗАКС.Ру, фигурантами дел стали уже более 70 человек по всей стране. География довольно обширна, а вот основания для возбуждения дел практически всегда - записи в интернете, хотя встречаются и походы по квартирам, и публикации в СМИ.

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В марте 2022 года Государственная дума, Совет Федерации и президент Владимир Путин оперативно утвердили поправки в Уголовный кодекс России. Одно из нововведений - статья 207.3 о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии.

За это человека могут оштрафовать на 1,5 млн рублей или лишить свободы на три года. Если человек распространял фейки об армии с использованием служебного положения, в составе группы лиц, из корыстных побуждений или с искусственным созданием доказательств, а также по мотивам какой-либо ненависти, то за это уже могут лишить свободы на 5-10 лет. Еще больше наказание - арест до 15 лет, если распространение информации повлекло тяжкие последствия.

"Сетевые свободы" 12 июля сообщили, что по новой статье в России заведено уже 70 дел. Еще про два новых разбирательства стало известно после: дело муниципального депутата округа "Красносельский" Москвы Ильи Яшина и дело журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника. Всего ЗАКС.Ру удалось найти упоминания о 73 уголовных делах по статье 207.3. Из них четыре дела не включены в инфографику из-за отсутствия достаточной информации о событии.

Первые уголовные дела по статье 207.3 завели на блогерку и основательницу издания "Собака.ру" Веронику Белоцерковскую, а также на жителей Томской области. Это юристка Марина Новикова, которая вела свой Telegram-канал, и отставной подполковник милиции Виктор Лаврентьев, который публиковал пацифистские посты в социальных сетях, сообщали СМИ. На Белоцерковскую дело завели за ее публикации в Instagram* с критикой специальной военной операции. На момент возбуждения дела она находилась за границей, там и осталась, а в России ее объявили в розыск и арестовали имущество.

Дела о "фейках" про российскую армию возбудили в разных регионах России: от Калининграда до Уссурийска. Основания разнообразные, но превалирующая часть - по записям в социальных сетях, Telegram-каналах или по опубликованным видеозаписям. По подсчетам ЗАКС.Ру, всего те или иные посты в интернете стали причиной для возбуждения более 40 дел по статье 207.3.

В частности, именно записи в социальных сетях вменяют четырем петербургским фигурантам дел о "фейках" активистке Ольге Смирновой, копателю Олегу Белоусову, православному блогеру Иоанну Курмоярову, менеджеру Виктории Петровой и документалисту Всеволоду Королеву.

Даже комментарий в Telegram-чате может стать причиной для возбуждения дела. Так произошло со школьником из Новосибирска Евгением Фокиным. По информации "Сибирь.Реалии"**, он подписал соглашение о неразглашении сути дела. Известно только, что дело возбудили из-за репоста чужой записи в чате мессенджера "Коалиция Новосибирск 2020".

От портрета до ценников

Причинами для заведения дел по "фейкам" об армии становятся и другие события. В частности, муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова приговорили к 7 годам колонии за его слова на заседании местного совета. Он предложил не проводить конкурс детских рисунков, так как проходит спецоперация - он употребил иное слово. По той же статье дело завели на коллегу Горинова Елену Котеночкину, которая поддержала во время заседания совета его предложение. Она успела уехать из России, а Горинова осудили на 7 лет.

В Петербурге за выступление на заседании муниципального совета "Светлановское" планируют судить активиста Бориса Романова. Он позволил себе критику спецоперации.

Борис Романов и адвокат Луиза Магомедова, фото ЗАКС.Ру

В Алуште местного жителя Александра Тарапона судили за то, что в марте он разместил на воротах дома сотрудника Росгвардии его портрет из соцсети с подписью негативного содержания, сообщали "Сетевые свободы". А в Ялте сотрудник МЧС Андрей Самодуров якобы ходил по квартирам и рассказывал жителям недостоверные сведения о спецоперации, писала BAZA. По данным "Крыминформ", Самодурова приговорили к пяти годам условно по статье 207.3 УК РФ.

В Москве еще в апреле арестовали колумбийца Хиральдо Сарай Энрике Альберто, на которого тоже завели дело о "фейках" про армию России. Сначала СМИ писали, что он якобы распространял недостоверную информацию в соцсетях. В конце апреля ТАСС со ссылкой на следствие сообщил, что Сарай якобы проводил рассылку в торговом центре:

"По данным следствия, в период с 9 по 18 марта Сарай по предварительной договоренности с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. Через них удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов связи заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ на Украине".

Два дела в России возбудили из-за публикаций в СМИ. Одно - в Абакане, на главного редактора интернет-журнала "Новый Фокус" Михаила Афанасьева, сообщали СМИ. СК по Хакасии заявил, что он опубликовал в издании и соцсетях СМИ "статью, содержащую под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, касающуюся обстоятельств участия сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия в специальной военной операции на территории Украины".

Второе дело завели на издателя "Листка" Сергея Михайлова за публикацию в издании якобы заведомо ложных сведений "о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины", сообщала "Тайга.Инфо" со ссылкой на следствие. По информации издания, Михайлов арестован до 15 сентября.

Еще дела по 207.3 УК РФ завели за замену ценников в магазине на листы с пацифистскими надписями. Известно о двух подобных случаях: о предпринимателе Владимире Завьялове из Смоленска и художнице Александре Скочиленко из Петербурга.

Александра Скочиленко, фото ЗАКС.Ру

Группы риска

По подсчетам "Сетевых свобод", основными фигурантами дел становятся журналисты - 17 человек. Следом идут активисты - 7 человек, и политики с блогерами - по 6 человек, следует из исследования организации.

ЗАКС.Ру получил аналогичные цифры, с небольшими изменениями. Многие активисты ведут свои Telegram-каналы или группы в социальных сетях, даже личная страница в соцсети может выступать в качестве блога. При этом, ЗАКС.Ру относит их к категории активистов. К ним же издание приписывает бывших сотрудников штабов Навального***. К блогерам издание относит, например, Веронику Белоцерковскую, чья деятельность в последнее время сосредоточилась на ведении блога о кулинарии.

Фигурантами дел по статье о "фейках" про армию стали и педагоги. В частности, дело завели на учительницу Ирину Ген из Пензы. По сообщениям СМИ, на нее написали донос восьмиклассники. Ген ответила на вопрос учеников, почему они не поедут на соревнования в Европу, при этом, высказавшись негативно о спецоперации, сообщала Baza.

Статья 207.3 не обошла стороной и силовиков. В Москве дело по статье 207.3 завели на техника запасного пункта управления столичного главка МВД Сергея Клокова. Его адвокат Даниил Берман рассказал "Медузе"****, что Клоков высказал свое частное мнение в телефонном разговоре, но следствие и это считает нарушением статьи о "фейках".

Также среди фигурантов: студент, пенсионерка, руководитель художественной студии, адвокат, политики и представители других профессий. Про некоторых подозреваемых неизвестно даже имени, так как информацию о возбуждении дела опубликовали официальные органы, не уточнив подробности.

Так, например, в конце марте СК по Тверской области сообщил о возбуждении дела по статье 207.3 УК РФ. Ведомство не назвало имена подозреваемых, основания тоже описаны неконкретно:

"По версии следствия, в марте текущего года обвиняемые, находясь на территории поселка городского типа Новозавидовский Конаковского района Тверской области, разместили на своей странице в одной из социальных сетей, в открытом доступе для других пользователей, видеоролики, являющиеся заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил Российской Федерации <...>".

Решения вынесены только по четырем делам. Как упомянуто выше, муниципальному депутату Горинову в Москве дали 7 лет колонии, а сотруднику МЧС Самодурову из Ялты - 5 лет условно. Обоих судили по второй части статьи - с использованием служебного положения, но Горинову вменяли еще подпункты о предварительном сговоре и мотивах политической ненависти. К тому же, СМИ сообщали, что Самодуров признал вину в полном объеме.

В Оренбурге суд назначил 8 месяцев исправительных работ Ивану Москаленко, которого обвинили в распространении "фейков" об армии России в социальных сетях - ч.1 ст.207.3 УК РФ. По информации "ОВД-Инфо"*****, мужчина признал вину. Только штрафом закончилось дело в Забайкалье. Местный житель Петр Мыльников распространял "фейки" в соцсети, решил суд и взыскал с него 1 млн рублей, сообщили в СК по Забайкальскому краю.

По делам в Петербурге пока приговоров нет. Только два дела поступили в суд на рассмотрение, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 19 июля. Там уточнили, что речь идет о делах Смирновой и Романова.

Поменьше оптимизма

В начале марта, когда статью 207.3 только внесли в Уголовный кодекс, управляющий партнер Коллегии медиаюристов Фёдор Кравченко предположил в разговоре с ЗАКС.Ру, что будут заведены несколько резонансных дел по представителям разных социальных групп. Это сделают, чтобы показать, что любой может попасть под статью, выразил тогда мнение Кравченко. Сейчас он считает, что был оптимистичен.

- Я надеялся, что речь будет идти именно о нескольких показательных процессах, которые просто создадут атмосферу страха. Но сейчас мы говорим уже о десятках таких процессов. Причем, судя по всему, задача с помощью этих процессов выкашивать ряды активистов, оппозиционеров, независимых журналистов, блогеров оказывается не менее важной, чем запугать остальные миллионы людей, - сказал Кравченко в разговоре с ЗАКС.Ру.

Он отметил, что фигурантами дел становятся и те, кто мог бы принять участие в осенней избирательной кампании или выступает ориентиром для части общества. Так статья 207.3 наносит больший ущерб, чем медиаюрист, по его словам, предполагал ранее.

Юрист Анастасия Буракова отметила, что удар по статье на себя принимают те, кто против специальной военной операции на Украине. Это может проявляться как в каких-то публичных высказываниях, как у Яшина, так и в действиях по замене ценников, как у Скочиленко, считает Буракова:

- Всё, что так или иначе направленно на критику спецоперации и на какие-то суждения, которые противоречат официальной позиции российских властей.

Адвокат Мария Зырянова в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что дела по статье 207.3 УК РФ заводят на тех, кто уже попадал в поле зрения силовиков:

- Сложно ответить, на кого упадет взгляд правоохранительных органов. Мне кажется, что большее внимание могут привлечь те, кто уже привлекался к ответственности в связи с активистской деятельностью, или те, кто проводил какие-то масштабные акции, но это только мои предположения.

По ее мнению, разницу в вынесенных приговорах можно объяснить определенными различиями в делах.

- Сегодня мы знаем о четырех разных приговорах по статье 207.3. У кого-то часть 1 - поэтому санкции мягче, кто-то признал вину. Думаю, это могло послужить причиной. <...> Пока количество дел только увеличивается. Не думаю, что в самое ближайшее время будет спад, - сказала Зырянова.

Как дальше будет развиваться ситуация, пока не совсем ясно, считает Буракова. По ее словам, это связано с отсутствием конкретной логики - есть только цель.

- Здесь есть желание выстроить одну федеральную "линию партии", информационную повестку, чтобы никаких других мнений не звучало в паблике. Поэтому, какие инструменты для этого будут приниматься, сколько дел еще будут возбуждать и будет ли это массово - сложно сказать, потому что я не могу отнести эти статьи к правовым механизмам, - сказала Буракова.

По ее словам, логика понятна только в случае возбуждения дел на политиков, например на Яшина и Горинова:

- Это люди, которые обладают авторитетом, у которых есть какое-то количество подписчиков в социальных сетях, последователей, сторонников. Они, конечно, с точки зрения власти, более опасны для формирования общественного мнения. Что касается других уголовных дел, когда это люди, которые неизвестны на федеральном уровне <...>, здесь мне сложно предсказать логику.

Она предположила, что в последнем случае возбуждение дел может быть инициативой региональных властей. В Москве существует практика возбуждения дел по статье 207.3 на уже покинувших Россию людей, в регионах такого нет, напомнила Буракова.

Кравченко отметил, что волна по возбуждению дел по статье о "фейках" про армию нарастает. По его мнению, появление новых дел может продолжать увеличиваться или остановиться в один момент:

- Уже сейчас количество этих дел превышает то, что можно было назвать "несколько показательных процессов". Во что это может вылиться? В репрессии, в которых пострадают многие люди, или всё, как иногда бывает в российском правоохранительном механизме, выключится по команде: "Хватит" - этого я не знаю.

При этом, медиаюрист напомнил, что Государственная дума продолжает принимать столь же спорные законы, как статья о "фейках" про армию России. Сейчас можно говорить и о появлении новых дел по другим основаниям и статьям, а также использование других мер: закрытие СМИ, признание иноагентами и далее, считает Кравченко.

*Instagram** - продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена в РФ..

**"Сибирь.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

****Минюст внес издание "Медуза" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

*****Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов.

София Саттарова